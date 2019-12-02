Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği başkanlığına Gülten Feridun getirildi
Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu belirlendi
02/12/2019
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Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği başkanlığına Gülten Feridun getirildi.
2 yıl görev yapacak yönetim kurulunun belirlendiği genel kurulun ardından gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı yapıldı.
İkinci başkanlığa Halide Tunceri’nin seçildiği birliğin yönetiminde Sekreterliğe Gülçin Erkmen, Yardımcı Sekretliğe Sezgin Güçlü, Saymanlığa Nezire Maneoğlu-Sayman, Yardımcı Saymanlığa Şengül Ataç, faal üyeliye Sonuç Zaim ve Zehra Beyar getirildi.
Disiplin Kurulu, Gülin Küçük, Serap Buba, Eren Çakın; Denetleme Kurulu Tamay Uluğ, Beran Erkmen Küfi’den oluşurken, Dış İlişkiler Sorumlusu Beran Erkmen Küfi ve Basın Yayın Sorumlusu-Tanju Üstün oldu.