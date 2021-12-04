Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği: Kadın milletvekili sayısı istenilen düzeyde değil

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 87’nci yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı.

Bugün ne Türkiye’de, ne de Kuzey Kıbrıs’ta kadın milletvekili sayısının istenilen düzeyde olmadığı belirtilen açıklamada, yasal düzenlemeler yapılması gerektiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği l Başkan Gülten Feridun ve Merkez Başkanı Halide Tunceri tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 Aralık 1934’ün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verdiği gün olduğu belirtilerek, Atatürk saygı ve şükranla anıldı.

“Böyle bir günde Türk kadınları Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip oldukları için kendilerini bir kez daha mutlu ve değerli hissetmektedirler” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Atatürk, Cumhuriyetin ilan edilişinin arkasından, hayata geçirdiği devrimlerinin merkezine Türk kadınlarını oturtmuştur. Devrimlerinde ve yapılan düzenlemelerde kadınların varlığını, erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini öne çıkarmıştır.”

Açıklamada, Atatürk’ün, sosyal, hukuksal ve siyasi hayatta kadının adını yok sayan, Türk ulusunun yarısını görmezden gelen zihniyete karşı 1930 yılından başlayarak, bir dizi düzenlemelerle kadınların önce belediye seçimlerine katılarak belediye başkanlığı ve meclis üyesi olmalarının önünü açtığı kaydedildi.

1933 yılında da köy kanununda yapılan değişiklikle kadınların muhtar ve aza seçilmesinin sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Türk kadınları 5 Aralık1934’te seçme ve seçilme hakkına kavuşmuştur” denildi.

Türk kadınlarının Ulu Önder Atatürk sayesinde bu hakkı pek çok dünya devletindeki hemcinslerinden çok önce elde ettiğine vurgu yapılan açıklamada, kadınların ilk genel seçimde 17 milletvekiliyle yüzde 4.8’lik bir oranla parlamentoya girdiği ifade edildi.

Bugün ne Türkiye’de, ne de Kuzey Kıbrıs’ta kadın milletvekili sayısının istenilen düzeyde olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“KKTC Cumhuriyeti Meclisi’nde 50 milletvekilinin 9’unun kadın olması, bizim gibi üniversiteli kadın sayısının çok yüksek olduğu bir toplumda sevinilecek veya mutlu olunacak bir durum değildir.”

“YASALARDA DÜZENLEMELER YAPILMALI”

Kadınların, nüfusun yarısı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, parlamentonun bu hedefi yakalaması için yasalarda gereken düzenlemelerin yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Atatürk bize doğru yolun bu olduğunu 1925 Kastamonu konuşmasında şöyle ifade etmiştir; ‘Toplumu kalkındırmak istiyorsak izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yol vardır. O da, Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, kadını bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur’ ”

KKTC’de yapılacak genel seçimler öncesinde kadın adayların ve sonuçta kadın milletvekillerinin artması dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar belirtildi:

“Biz Kadınlar Birliği olarak bu hakkın en iyi şekilde kullanılmasından ve kadınlarımızın daha kalabalık sayılarla Meclis’te yer aldığı güçlü bir parlamentodan yanayız. Bunun için de geçerli yasal düzenlemelerle kadınlarımıza daha fazla imkan yaratılmasını talep etmekteyiz.”

“KADIN HAKKI İNSANLIK HAKKIDIR”

Açıklamada, “Kadın hakkı insanlık hakkıdır” noktasından hareketle, kadınların şiddetin her türlüsünden korunduğu, yaşam hakkının ellerinden alınmadığı, yasal düzenleme ve caydırıcı cezaların yürürlüğe girmesi de talep edilerek, bu nedenle güçlü bir parlamentonun önemi vurgulandı.

Pandemi nedeniyle bu yıl dönümünde toplu etkinlikler yapılamayacak olmasından üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, “Ruhun şad olsun yüce Ata’m. Türk kadınları sana minnettardır” denildi.

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04/12/2021 11:03