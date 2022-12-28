Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, 2022’de alınan ödülleri açıkladı

Kıbrıslı Türk karikatür sanatçılarının 2022 yılında ulusal ve uluslararası alanda kazandıkları ödüllerle ilgili açıklama yapıldı.

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği yönetim kurulunun açıklamasında, Kıbrıslı Türk karikatürcülerin başarı kazanan eserlerinin etkinlikler sonrasında düzenlenen sergilerde ve karikatür albümlerinde yer aldığı da ifade edildi.

Verilen bilgiye göre, Hüseyin Çakmak, 31. Uluslararası Sanat'ta Mizah Bienali’nde “Segnaltio Ödülü”ne, Dolgun Dalgıçoğlu, Mustafa Tozakı, Arif A. Albayrak ve Leyla Çınar Algül 11. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda “Finalist Ödülü” kazandı.

Hüseyin Çakmak’ın bir eseri 11. Uluslararası Sejong Karikatür Yarışması’nda “Onur Mansiyonu” kazandı. Ayrıca Çakmak'ın 11 orijinal karikatürü, İspanya'daki Uluslararası Grafik Mizah Müzesi koleksiyonuna dahil edildi.

7. Uluslararası Hayvan Karikatürleri Yarışması'nda, Musa Kayra'nın eseri “Onur Mansiyonu” kazandı. 24. Uluslararası Açık Karikatür Yarışması'nda, Hüseyin Çakmak'ın eseri “Özel Ödül” kazandı.

Karikatür ve mizah hizmet ödülleri şu şekilde:

Musa Kayra, Necati Özkan Vakfı 22. Geleneksel Başarı Ödülleri 2022 Karikatür Dalı Ödülü;

M. Serhan Gazioğlu - Utku Karsu, Basın Emekçileri Sendikası, Kutlu Adalı Basın Ödülleri 2022 Karikatür Dalı Ödülü;

Musa Kayra, Işık Kitabevi 34. Kitap Fuarı, Kıbrıs Türk Karikatür Sanatı'na Yaptığı Katkılar nedeni ile Onur Ödülü;

Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği, 2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri: Alper Susuzlu, Mustafa Cemal Azizoğlu (Karikatür Dalı), Erol Refikoğlu (Mizahi Tiyatro ve Mizahi TV Parodisi Dalı), Kadri Şah (Mizahi Öykü Dalı), Kenan İnatçı (Taşlama Şiir Dalı).”

Uluslararası özel sergiler şöyle:

“Filistin Özerk Yönetimi'nin Ramallah kentindeki Yaser Arafat Müzesi tarafından düzenlenen "Filistin ve Yaser Arafat" konulu özel karikatür sergisinde Kıbrıs'ı temsilen, Hüseyin Çakmak'ın bir karikatürü yer aldı. Türk karikatür sanatçısı Musa Keklik'in küratörlüğünde, Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Otizmle Mücadele Derneği'nin sponsorluğunda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile düzenlenen Uluslararası "Engelsiz Düşünce" Özel Karikatür Sergisi'nde Musa Kayra ile Hüseyin Çakmak'ın eserleri yer aldı.

03 - 05 Aralık 2022 tarihleri arasında, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan Uluslararası "Engelsiz Düşünce" Özel Karikatür Sergisi'nde, 9 ülkeden 27 çizerin 48 eseri yer aldı. Sergide eserleri yer alan karikatür sanatçılarına anısal plaket takdim edildi.

Öte yandan verilen bilgiye göre, Cemal Tunceri, Hüseyin Çakmak, M. Serhan Gazioğlu, Musa Kayra, Selen Selışık çeşitli uluslararası seçici kurul üyeliği veya başkanlık yaptı

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28/12/2022 11:07