Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği'nden Güngördü'ye veda ziyareti

Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, Nidai Güngördü'ye veda ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Dernek Başkanı M. Serhan Gazioğlu, gerek Girne Belediye Müdürü gerekse Girne Belediye Başkanı olarak görev yaptığı yıllar içerisinde, Kıbrıs Türk karikatür sanatına ve mizahına yaptığı katkılar dolayısıyla Nidai Güngördü'ye teşekkürlerini iletti.

Ziyarette, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Başkanı M. Serhan Gazioğlu, Genel Sekreter Hüseyin Çakmak, Uluslarararsı Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyesi Aysun Çelik, Selen Selışık ve Girne Belediye Meclisi Eski Üyesi Derya Hoca hazır bulundu.

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29/12/2022 09:23