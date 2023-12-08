Kıbrıs Türk Kültür Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti

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08/12/2023

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Kıbrıs Türk Kültür Derneği Anıtkabir’i ziyaret etti


Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Halkının milli varoluş mücadelesini fiilen vermiş ve bugün KKTC’yi kurmuş olan Anavatanımız Türkiye’deki Kıbrıs Türk halkının temsilcileri olarak saygıyla ve özlemle manevi huzurundayız. KKTC’nin 40.yıl dönümünde ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük, varoluş savaşımında ve bağımsızlık mücadelesinde önemli görevler yüklenmiş Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin 75.kuruluş yılını onur ve gururla huzurunda kutluyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kesin güvencesi ve garantisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazgeçilmez koruyuculuğu altında özgür, egemen ve bağımsız bir halk olarak Kıbrıs’taki varlığını sonsuza kadar sürdürmekte kararlı olduğu belirtildi.

08/12/2023 16:44
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TAGS: haber, kıbrıs
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