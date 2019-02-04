Kıbrıs Türk Kültür Derneği Aydın Denktaş için başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ı ebedi yolculuğuna uğurlamanın üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.



Dernek Yönetin Kurulu’ndan yayımlanan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:



“Kıbrıs Türk halkının varoluş savaşının yorulmaz, kararlı, egemenliğinden asla taviz vermeyen mücadeleci Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın hayat arkadaşı Hanımefendi Aydın Denktaş, Türk halkının mücadele tarihine yakından tanıklık eden, Kıbrıs Türk kadınının simgelerinden biri olan mücadeleci bir kadın, vefakâr bir eş ve anne olarak Rauf Denktaş’ın arkasında duran, ona destek olan önemli manevi bir güçtü. Böylesi niteliklere sahip iz bırakan tarihi bir değerimizi kaybetmenin ve sonsuz üzüntüsü içerisindeyiz.”



Mesajda, Aydın Denktaş’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, yakınlarına ve halka başsağlığı dilekleri iletildi.