Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk toplumu lideri Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı andı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Kıbrıs Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, saygı ve özlemle andığını kaydetti.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, vefatlarının yıl dönümleri dolayısıyla toplum lideri Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için mesaj yayımladı.

Dernek tarafından yayımlanan mesajda, kurtarıcısı ve devlet kurucusu olan milletlerin yok olmadan, asimile edilmeden varlıklarını sürdürme, bir vatana sahip olma ve egemen devlet kurma olanaklarına sahip olduğu belirtilerek, Kıbrıs Türk halkının verdiği milli var oluş savaşıyla buna örnek bir halk olduğu kaydedildi.

Mesajda, Kıbrıs Türk halkının bu niteliklerini öncü lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın yaşamları boyunca taviz vermeden sürdürdükleri kararlı mücadeleleri, halkıyla bütünleşmeleri, birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşma inançlarıyla kazandığı ifade edildi.

- “ Küçük, İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı güçlü bir mücadele başlattı”

Öncü lider Dr. Küçük’ün “Düşünüyorum ki benden hizmet bekleyen bir vatan, bir Türklük vardır. Bunun vazifelerin en kutsalı olduğunu anlayarak işe koyuldum” diyerek İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı güçlü bir mücadeleyi başlattığı, mücadelesi sonucunda Maarif, Müftülük, Evkaf, Aile Kanunu ve Şer'iyye Mahkemelerinin Türk halkına kazandırılmasını sağladığı vurgulandı.

Mesajda, Dr. Fazıl Küçük’ün “Mücadele başlarken cemaat değil aşiret idik, cemaat statüsünü kazandıktan sonra sonradır ki bize kıymet vermeye başladılar. Bütün mücadelemizin hedefi halkımızın menfaatlerini müdafaa etmektir. Beklediğimiz tek mükâfat ise vicdani bir huzurdur. 1931’de atıldığım bu mücadelede halkımın benden beklediği görevleri en dürüst bir biçimde yerine getirmenin huzuru içindeyim” ifadelerine de yer verildi.

-“ Denktaş, yaşamı boyunca varoluş savaşımını sürdürdü”

Küçük’ün önermesiyle Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı olarak mücadeleyi sürdüren Denktaş’ın, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Kemal Tanrısevdi ile 1957’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nı kurduğu hatırlatılan mesajda, TMT’nin Kıbrıs’ın İngiliz Sömürge Yönetimi’nden Yunan’a ilhak edilmesini önlediği, ağır bedeller ödeyerek Kıbrıs’ta Türklüğe bir vatan, bir devlet, bir cumhuriyet yaratılmasını başardığına işaret edildi.

Denktaş’ın yaşamı boyunca var oluş savaşını sürdürdüğü vurgulanan mesajda, “Kıbrıs Türkü, var olma mücadelesini ve direnişini kararlılıkla, inançla sürdürmüş, egemen bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kendi devletinde çağdaş, demokratik, özgür ve egemen bir halk statüsünü, verdiği var oluş mücadelesiyle kazanmıştır” denildi.

Adada Türk varlığını sürdürme direnişini örgütleyerek etkin şekilde başlatan Dr. Küçük’ü vefatının 39’uncu yılında; başından itibaren bağımsız, egemen devleti savunan ve bugün Türk tarafının resmi görüşü haline gelmesinde sonuç alıcı direnci gösteren Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı vefatının 11. yılında şükranla, özlemle ve saygıyla anıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türk halkının bugünlere ulaşması, bağımsız egemen KKTC’de tam güvenlik içinde varlığını özgür olarak sürdürmesi, öncü liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün İngiliz emperyalizmine ve Yunan yayılmacılığına, Enosis hedeflerine karşı başlattığı var oluş mücadelesi ve Rauf Raif Denktaş’ın yaşamı boyunca mukavemetçi kimliği, siyasi, hukuki ve diplomasi yetenekleriyle sürdürdüğü başarılı mücadelesi sayesindedir.”

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13/01/2023 15:34