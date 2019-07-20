Kıbrıs Türk Kültür Derneği Panel Düzenledi

Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü nedeniyle, Ankara’da, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde, Türkiye Emekli Subaylar Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen "Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nın Siyasal, Ekonomik, Stratejik, Jeopolitik Etkileri, Sonuçları ve Doğu Akdeniz'deki Gelişmeler" konulu panelde yapılan değerlendirmeler açıklandı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz gün Derneğin Mehmet Ertuğruloğlu Toplantı Salonu’nda yer alan paneli açış konuşmasını Türkiye Emekli Subaylar Derneği Genel Başkanı Tuğgeneral (E) Namık Kemal Çalışkan yaptı.

Panelde, Kıbrıs Gazisi Albay (E) İzzettin Çopur, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Albay (E) Mithat Işık ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Başkanı Büyükelçi (E) Dr. Ahmet Zeki Bulunç değerlendirmelerde bulundu.