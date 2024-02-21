Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ı ziyaret etti

ads ads ads ads
21/02/2024

ads
Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Başkanı Tolga Ünsaldı ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ı makamında ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ziyaretlerinden dolayı Kıbrıs Türk Kültür Derneği yetkililerine teşekkür ederken, Kıbrıs Türk Kültür Derneği yetkilileri de Sağkan’a ve Türkiye Barolar Birliğine İsias Otel davasında gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

21/02/2024 17:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Türkiye Barolar Birliği, İSİAS, KKTC, DAVA,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.