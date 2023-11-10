Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Ulu Önder Atatürk’ü andı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı, Ulu Önder Atatürk’ü özlem ve saygıyla andığını kaydetti.

Dernek’ten yayımlanan mesajda, Atatürk'ün önderliğinde kurulan, 100. yılının onurla kutlandığı Türkiye Cumhuriyeti ile Türk milletinin çağdaş hak ve özgürlüklerini kazandığı kaydedilerek, ülkede insan hak ve özgürlüklerinin anayasa ve yasalarla güvence altına alınmasının Atatürk ilke ve devrimleriyle gerçekleştiği belirtildi.

Mesajda, Türkiye’nin yönetim biçiminin demokrasi ve cumhuriyet olarak ilan edilmesiyle, devleti yöneten güçlerin birbirinden ayrıldığı ifade edilerek, demokratik devlet yapısının kurulması için lâiklik ilkesi temelinde kamu yönetimi ve özgürlüklerinin insan hakları gözetilerek yeniden belirlendiği vurgulandı.

Temel hak ve özgürlüklerin de bu sayede güvence altına alındığı ve yeni bir hukuk sisteminin kabul edildiğine değinilen mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti yönetiminde, akıl ve bilim ışığında egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletine verilmiştir” denildi.

- “Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet devletiyle Türk kadını haklarını elde etmiştir”

Mesajda, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet devletiyle Türk kadınının haklarını elde ettiğine de dikkat çekilerek, Atatürk’ün 1923 yılında yaptığı bir konuşmasında "Şuna inanmak lazım ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözleri hatırlatıldı.

Atatürk’ün gerçekleştirdiği Türk devriminin evrensel değerde olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, egemenliği kayıtsız şartsız millete veren, demokrasiyi, laikliği, çağdaş eğitimi, tam bağımsızlığı ulusumuza kazandıran, sonsuza kadar asla unutulmayacak, Türk milletinin kalbinde ilkeleri ve devrimleriyle ebediyen yaşayacak olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında özlemle, Saygıyla anıyoruz.”