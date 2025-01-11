Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nden Küçük ve Denktaş’ı ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, özgürlük, bağımsızlık, egemenlik ve varoluş mücadelesini her türlü zorluğu rağmen kararlılıkla sürdüren vatansever, korkusuz Kıbrıs Türk halkının bugünlere liderlerine inanarak, güvenerek ve zor koşullarda verdiği savaşlarla ulaştığını belirtti.

Dernek, Özgürlük ve Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölümünün 41’inci, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın ölümünün 13’üncü yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının, Rum-Yunan tarafının Kıbrıs’ın bir Yunan adası olduğu ve Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmek iddiasıyla başlattığı terör eylemlerine, etnik temizlik saldırılarına karşı direnerek olağanüstü bir varoluş savaşını, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı ile kazandığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduğunu hatırlattı.

Türk halkının öncü lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanını sağlayan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın, varoluş, bağımsızlık ve özgürlük savaşımızın sarsılmaz, yıkılmaz temellerini attığını belirten dernek, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Adası’nda bugün, yıkılamayacak ve varlığını gelişerek, güçlenerek sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; egemen, bağımsız, özgür ve güven içinde yaşayan bir Türk halkı vardır. Bu gerçek durumun ve egemenlik hakkına, kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olan Türk halkının Kıbrıs’taki varlığının teminatı, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkının hiçbir şekilde değiştirilmeden, sulandırılmadan devamına bağlı olduğu hiç gözden kaçırılmamalı ve unutulmamalıdır. Bugünkü varlık mücadelemizin temelini ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliği, Türkiye’nin garanti ve ittifak antlaşmaları oluşturmaktadır”