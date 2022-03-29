Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Etkinlik Düzenleyecek

Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında okuma etkinliği düzenleyecek.

Dernekten verilen bilgiye göre, etkinlik yarın 12.30-13.00 saatleri arasında Türkiye ile eş zamanlı, Girne Kapısı’nda, Lefkoşa Türk Lisesi Felsefe ve Okuma Kulübü öğrencileri ile birlikte gerçekleştirilecek.

“Aydın’lık için okuyoruz” sloganı ile düzenlenecek etkinlik, Türkiye'de Covid nedeniyle kaybedilen Aydın İleri anısına düzenlenecek.

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29/03/2022 14:00