Kıbrıs Türk Malları İdaresine İlişkin Yasa Değişikliği

Kıbrıs Türk mallarının idaresine ve kira ücret miktarına ilişkin yasa değişikliğinin yapılacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığının Kıbrıs Türk mallarının idaresi ve kira ücretleri konusunda yasa değişikliğine gitmeye hazırlandığını yazdı.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, çarpıtmaların önüne geçilmesi için yasa değişikliği üzerinde durduklarını belirtti.

Bakanlık tarafından hak sahipleri, kriterler ve kira ücret miktarı konusunda bir inceleme yapıldığını belirten Nuris, ilgili yasa tasarısının Ekim ayında danışma komitesinde ele alınacağını ve ardından meclise sunulacağını söyledi.

“Kıbrıs Türk mallarının göçmenlere verilmesi”nin müzakere edilemez ilke olduğunu kaydeden Nuris, kamu yararına olan durumlarla (meydan, yol, kültürel merkez v.b) ilgili istisnaların da devam etmesi gerektiğini ifade etti.

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22/09/2021 12:04