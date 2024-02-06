Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs Türk mallarının idaresi konusunda köklü değişiklikler yapılacağı ifade edildi.

Güney Kıbrıs’taki Türk mallarının bazı koşullar altında ve göçmenler tarafından talep edilmemesi şartıyla kullanılmak üzere göçmen olmayan kişilere tahsis edileceğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Türk mallarının ilk kez açık artırmayla da dağıtılacağını belirtti.

Buna paralel olarak hak sahibi göçmenin hayatını kaybetmesi halinde, idare edilen Kıbrıs Türk malının bazı şartlarla çocuklarına verileceğini kaydeden gazete, barınma amacıyla elinde Kıbrıs Türk taşınmazı bulunduran göçmenlerin kira sözleşmesini başka kişilere devredebileceklerini de kaydetti.

İlgili yasa tasarısına eşlik eden ve meclise sunulacak “açıklayıcı raporda” kayda geçirilen çeşitli değişikliklere yer veren gazete, raporda yer alan değişiklikleri kısaca şöyle aktardı:

“1. Bakanlığın web sitesinde yayınlandıktan sonra, göçmenler tarafından ilgi gösterilmemesi durumunda Kıbrıs Türk taşınmazının göçmen olmayan kişilere tahsis edilmesi; 2. Aynı taşınmazla birden fazla göçmenin ilgilendiği durumlarda Kıbrıs Türk malının tahsis edilmesinin açık artırma sonrası belirlenmesi; 3. Göçmen olan kişiye barınma ihtiyaçlarını gidermesi için verilen ve öldüğü tarihe kadar elinde bulundurduğu taşınmazla ilgili kira sözleşmesinin, bazı şartlara bağlı olarak, mülkünün bir parçası ve miras nesnesi olarak addedilmesi, 4. Bazı koşullar altında, barınma ihtiyaçlarını gidermesi için Kıbrıs Türk malı tahsis edilen göçmenlere, taşınmazın kira sözleşmesini başka kişilere devretme hakkının verilmesi.”

Gazete, kiralık Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili listenin İçişleri Bakanlığının web sitesinde en az 15 gün duracağını kaydetti.