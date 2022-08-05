Kıbrıs Türk mallarının idaresi prosedüründe değişiklik için yasa tasarısı

ads ads ads ads
05/08/2022

ads
Kıbrıs Türk mallarının idaresi prosedüründe değişiklik için yasa tasarısı

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, sonbaharda Meclis'e, Kıbrıs Türk mallarının göçmenlerin faydasına olacak şekilde idaresine yönelik yeni bir yasa tasarısı sunacaklarını ve bu malların kategorize edilmesinin (ikametgah, tarımsal arazi, ticari taşınmaz vb) önerileceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Nuris, ilgili tasarıların Hukuk Dairesi’ne de sunulduğunu ve Eylül ayı içerisinde yasal denetimin tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Nuris, yasal denetimin tamamlanmasının akabinde, tasarıların Meclis’e gönderileceğini ve İçişleri Bakanlığı’nın önerisi zemininde, Kıbrıs Türk mallarının idaresiyle ilgili prosedürde değişiklik olacağını belirtti.

05/08/2022 11:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nikos Nuris, Kıbrıs Türk malları#Güney Kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.