Kıbrıs Türk mallarının idaresi prosedüründe değişiklik için yasa tasarısı

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, sonbaharda Meclis'e, Kıbrıs Türk mallarının göçmenlerin faydasına olacak şekilde idaresine yönelik yeni bir yasa tasarısı sunacaklarını ve bu malların kategorize edilmesinin (ikametgah, tarımsal arazi, ticari taşınmaz vb) önerileceğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Nuris, ilgili tasarıların Hukuk Dairesi’ne de sunulduğunu ve Eylül ayı içerisinde yasal denetimin tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Nuris, yasal denetimin tamamlanmasının akabinde, tasarıların Meclis’e gönderileceğini ve İçişleri Bakanlığı’nın önerisi zemininde, Kıbrıs Türk mallarının idaresiyle ilgili prosedürde değişiklik olacağını belirtti.

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05/08/2022 11:30