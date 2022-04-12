“Kıbrıs Türk Medyası İçin Uzun Vadeli Sektor Stratejisi” Raporunun Komiteye Sunumu Yapıldı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Medyası için Uzun Vadeli Sektör Stratejisi Raporu’nu, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne sundu.



Cumhuriyet Meclis’inden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri bu çerçevede UBP Milletvekili Yasemi Öztürk Başkanlığı’ndaki Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi üyeleri ile bir araya geldi.



Sunumda Komitenin Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat’ın yanı sıra Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile CTP Milletvekili Ürün Solyalı da yer aldı.



Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, kendisine sunulan raporun Medya alanında yasalarda yapılması öngörülen bir takım düzenlemeler ve tadilatlar içerdiğini aktararak, kendisinin raporu Komite’nin diğer üyeleriyle de ileriki günlerde gerçekleştireceği gayri resmi bir toplantı ile paylaşacağını belirtti.

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12/04/2022 12:04