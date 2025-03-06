Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kıbrıs Türk Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği 2. Olağan Genel Kurulu dün akşam Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Birliğin yeni başkanı Tünser Tayfuner oldu.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, Divan Başkanlığını Hürrem Tulga’nın yaptığı Genel Kurulun açılış konuşmasını KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç yaptı. Mali ve faaliyet raporlarının aklanmasının ardından Genel Kurul, tesisatçı, klimacı ve merkezi ısıtma sistemci ustaların öneri ve eleştirileri ile devam etti.

Başta belediyeler olmak üzere bütün kurumların, su ve ısıtma ile ilgili tüm işlemlerde ustalık belgesi ve kayıtlı olma şartını aramaları gerektiği üzerinde durulan Genel Kurulda, bu çerçevede oluşturulan karar tasarısı oy birliği ile karara bağladı.

Sonrasında Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarını ayrı ayrı oylandı ve Tünser Tayfuner oy birliği ile yeni başkan olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu; Mustafa Sakallı, Tayfun Yayaset, Hacı Ali Özdemir, Süleyman Tunç, Kadir Yetken, Mehmet Erdem ve yedekler; Serhat Batılı, Rauf Zrilli, Taşkın Kargı’dan; Denetim Kurulu da Yücel Işıldaklı, Hasan Dinçer, Ömer Kır ve yedek Oğuzhan Süzen, Kadir Keçili, Ali Kaya’dan oluştu.