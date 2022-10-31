Mekanik ve Sıhhi Tesisatçılar Birliği 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Kıbrıs Türk Mekanik ve Sıhhi Tesisatçılar Birliği, 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

KTEZO toplantı salonunda yapılan genel kurulda yetkili organlar belirlendi. Genel Kurul’un hemen ardından bir araya gelen yeni yönetim kurulu Hasan Dinçel’i oy birliğiyle başkanlığa seçti.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, genel kurul KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardıç açılış konuşmasında KTEZO başkanlığından dolayı Tesisatçılar Birliği’nde yeni dönemde görev alamayacağını ama her zaman yanlarında olacağını ifade etti. Yeni görev üstlenecek meslektaşlarına başarılar dileyen Ardıç, esnaf ve zanaatkârların bir arada mücadelesinin dün olduğu gibi bugünde önemli olduğunun altını çizdi.

Çalışma ve mali raporun okunarak, onaylandığı Genel Kurul’da, yetkili organlar oy birliği ile belirlendi. Buna göre Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Hasan Dinçel, Mustafa Sakallı, Eyüp Güner, Hamdin Aykut, Mehmet Savak, Cemil Sürmelioğlu ve Tünser Tayfuner. Yedek üye olarak ise Hakkı Afacan, Gülyemin Dilöz ve Kadir Keçili oy birliğiyle seçildi.

Genel kurulun devamında 3 karar tasarısı genel kurulun onayına sunuldu. Birinci karar tasarısı ile bölge temsilcileri belirlendi.

Gazimağusa’dan 3, Girne’den 3, İskele’den 2 ve Güzelyurt’tan 1 üye olmak üzere toplam 9 üyeye temsiliyet verildi. Gazimağusa bölgesi için Mustafa Bayram, Betül Altundağ ve Mehmet Erdem; Girne bölgesi için Hacı Ali Özdemir, Gülyemin Diloz, Yücel Işıkdaklı; İskele bölgesi için Taşkın Kargı, İltaç Çıraklıoğlu;Güzelyurt Bölgesi için Ahmet Karataş belirlendi.

İkinci karar tasarısı ile klimacıların birlik bünyesine alınmasına ve örgütlenmelerine karar verildi. Bu konu ile ilgili Ahmet Gümüşok, Ahmet Şanverdi ve Tahir Nazlıoğlu görevlendirildi.

Üçüncü karar tasarısı ile Mehmet Ali Ardıç’ın bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı Onur Üyesi olarak atanması gerçekleşti. Yeni Başkan Hasan Dinçel tarafında Mehmet Ali Ardıç’a plaket takdim edildi.

Bu habere tepkiniz:



31/10/2022 15:55