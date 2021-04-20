Kıbrıs Türk Memur-Sen, UAESB’nin Kongresi’nde Temsil Edildi

Kıbrıs Türk Memur-Sen, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin (UAESB) 3. Olağan Kongresi’nde temsil edildi.

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20/04/2021

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Kıbrıs Türk Memur-Sen, UAESB’nin Kongresi’nde Temsil Edildi

Kıbrıs Türk Memur-Sen, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği’nin (UAESB) 3. Olağan Kongresi’nde temsil edildi.
Kıbrıs Türk Memur-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, sendikanın üyesi olduğu UAESB’nin 3. Olağan Kongresi, geçen hafta  Ankara’da yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, çevrimiçi olarak katıldığı kongrede Disiplin Kurulu’na seçildi.
Açıklamada, UAESB Genel Başkanı Talip Geylan’ın kongrede yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundan da bahsederek, KKTC’nin tanınması konusunda tüm ülkelere çağrıda bulunduğu belirtildi.

20/04/2021 11:11
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TAGS: Memur-Sen, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği
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