Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Ciddi 2024’ü değerlendirdi

Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD) Başkanı Hüseyin Ciddi, 2024 yılını değerlendirerek, yatırım ve istihdamın arttığını, sektörün cari açığının düştüğünü belirterek, 2025 yılında daha çok çalışarak daha çok yatırım ve istihdam yapacaklarını kaydetti.

Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlayan Ciddi, değerlendirmede bulundu, hedeflerini anlattı.

Ciddi, 2025 yılında hükümetten sanayi sektörüne pozitif ayırımcılık yapmasını ve "Mobilyacılar Sitesi Projesi"ne sahip çıkarak gelişmesine katkı sunmasını talep etti.

2024 yılında ülkede yapılan konut, otel ve diğer projelerde KKTC’de üretilen ürünlerin kullanıldığını görmekten gurur duyduklarını dile getiren Ciddi, “Sektörümüzün iş hacmi, 2024 yılında 300 milyon euroyu aşmıştır. Sektörde yapılan yatırımların karşılığı olarak her yıl cari açık oranını düşürdüğümüzü görmek bizleri mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Ciddi, şu ifadeleri kullandı:

“İş hacmi olarak yoğun bir yıl geçiren sektörümüz, yıl sonuna geldiğimiz ve yeni yılın beklentilerini masaya yatırdığımız bu günlerde yıl içinde yaşadığı yoğunluğu kârlılığında göremedi. Döviz ve enflasyonun paralel olmaması, taahhütlü çalışan mobilya sektöründe planlanan kârlılığa ulaşılmasını engelledi. Yıllarca sektörümüzde usta maaşları 670 sterlin bandı civarlarındayken, günümüzde bu rakamlar 1800 sterlini aşmıştır. Aynı şekilde hammadde ve enerjideki yüksek artış, yaşanan yoğun iş temposuna rağmen şirketlerimizin yıl sonunu çok düşük kârlarla kapamasına yol açmıştır

Meslektaşlarımız, son üç yılda yapılan yoğun gayrimenkul satışlarından cesaretle sektörümüze ciddi yatırımlar yapmıştır. Ancak, Mayıs 2024’te Meclis’imizden geçen yabancılara mal satışıyla ilgili yasadaki değişiklik ve Güney Kıbrıs’ta inşaat sektörüne yönelik tutuklamamlar nedeniyle konut satışları son 4 yıla göre yüzde 85-90 azalmıştır. Bunun sonucu olarak, inşaat sektörüne ürün sağlamak için ciddi yatırım yapan meslektaşlarımız zor durumda kalmıştır.”

Yasa yapılırken, ülkedeki dinamikleri, gerçekleri, sektörlere ve ekonomiye yansımasının değerlendirilmesi, uzmanlarla ve paydaşlarla istişare edilmesi gerektiğini söyleyen Ciddi, "Aksi takdirde zor şartlarda üretim yapan sektörlere ve ülke ekonomisine tamiri zor tahribatlar verildiğini yaşayarak gördük.” dedi.

Ciddi şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki yıl ve bir sonraki yılı planlamaya başladığımız bugünlerde yapılan yatırımların finansal olarak bizleri yıl içinde sıkıntıya düşüreceğini öngörmekteyiz.

2025 yılında dövizin enflasyona daha paralel gideceğini düşünmekteyiz. Aksi takdirde ürünlerimizin fiyatını döviz bazında ciddi bir şekilde artırmak zorunda kalacağız. Bu da bizim alışmadığımız bir durumdur.

2025 yılında hükûmetimizden sanayi sektörüne pozitif ayırımcılık yapmasını arzuluyoruz. Üretimin öneminin anlaşılması gerekmektedir. Ayrıca yöneticilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin üreticisi için neler yapıldığını görmeli, kopyalayıp bize de aynı teşvikler ve imkanlar sağlanmalıdır. Bu konuda ısrarcı olduğumuzu vurgulamak isteriz.

Yine Türkiye’de örnekleri olan Masko Mobilya Kenti ve Modoko Mobilyacılar Sitesi benzeri, KKTC’de yapmayı planladığımız ‘Mobilyacılar Sitesi’ projemize sahip çıkarak gelişmemize ışık tutmalarını beklemekteyiz. Tüm meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu bir yeni yıl dileriz.”