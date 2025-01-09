Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği meslek liselerinin mobilya bölümlerine desteğini sürdürüyor

 Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği, meslek liselerinin mobilya bölümlerine desteğini sürdürüyor.

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09/01/2025

Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği meslek liselerinin mobilya bölümlerine desteğini sürdürüyor

 Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği, meslek liselerinin mobilya bölümlerine desteğini sürdürüyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Meslek Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerinin ihtiyacı olan 18 çalışma önlüğü, öğrencilere teslim edildi.

Açıklamada ayrıca, mobilyacılığı teşvik etmek amacıyla, 3 yıldan beri meslek liselerinde “Mobilya Bölümü"nü seçen başarılı öğrencilere verilen bursların devam edeceği ve bundan sonraki eğitim sürecinde de okullara çeşitli desteklerin sürdürüleceği kaydedildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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