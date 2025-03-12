Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği yeni yönetimi belirlendi

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12/03/2025

Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği yeni yönetimi belirlendi

Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği 4. Olağan Genel Kurulu’nu dün Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulları belirlendi. Yönetim Kurulu, Hüseyin Ciddi , Ahmet Çeler, Mustafa Onuk, Eda Kervanlı, Arçın İzci, Raci Yıldız (Yedek Üye), Gassan Yüksek (Yedek Üye); Denetleme Kurulu, Erdoğan Aşık, Raif Dostbilen, Zeki Bozoğlan; Disiplin Kurulu Halit Kurtul, Buğra Biren, Ayhan Şahmaran’dan oluşturuldu.

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TAGS: haber, kıbrıs
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