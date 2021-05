Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, MS Hastalarının İlaç Sıkıntısına Acilen Çözüm İstedi

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Multiple Skleroz (MS) hastalarının ilaç sıkıntısının devam ettiğine işaret ederek, yetkililere ilaç eksiliği sorununa “bir an önce çözüm üretme” çağrısında bulundu.

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli tarafından yapılan yazılı açıklamada, MS hastalarının düzenli olarak kullandığı ilaçların temininde yaşanılan sıkıntıların salgın döneminde daha da yoğunlaştığına işaret edilerek, bu günlerde “Ocrevus” adlı ilacın Türkiye’den ithalinde sorun yaşanmakta olduğu kaydedildi.

Söz konusu ilacın, ülkeye ne zaman geleceğinin belli olmadığı, hastaların ilacı temin etmekte “büyük sıkıntı” yaşadığı ifade edilen açıklamada, Multiple Skleroz hastalarının tedavilerindeki aksamaların atak geçirmelerine ve engellilik durumlarının artmasına neden olabileceğinin bilimsel bir gerçeklik olduğuna da dikkat çekildi.

Açıklamada, “Ülkede COVİD-19 dışı hastalar olduğu da hatırlanmalıdır” denilerek, yetkililere, ilaç eksikliği sorununa bir an önce çözüm üretmesi çağrısında bulunuldu.

Dernek Başkanı Hançerli’nin açıklaması şöyle:

“Düzenli kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlarımızın teminiyle ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyoruz. Zaman zaman yaşadığımız ilaç eksikliği sorunu pandemi döneminde daha da yoğunlaştı. Bu günlerde ‘Ocrevus’ adlı ilacın Türkiye’den ithalinde sorun yaşanıyor. İlacın KKTC’ye ne zaman geleceği belli değil, ilaç alma günü gelen hastalar büyük sıkıntı yaşıyor. Tedavideki aksamaların atak geçirmemize ve engellilik durumumuzun artmasına neden olabileceği de bilimsel bir gerçek. Yetkililer ilaç eksikliği sorununa bir an önce çözüm üretmeli ve bu ülkede COVİD-19 dışı hastalar olduğunu da hatırlamalıdır. Anayasamızın 45’inci maddesinin dediği gibi ‘Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.’ Yetkililere sesleniyoruz, sesimizi duyun artık! İlacımızı gününde alamayıp atak geçirdiğimizde bunun sorumlusu siz olacaksınız ama ataklar sonucunda engelliliğimiz artarsa bedelini biz ödeyeceğiz. Mazeret değil, hakkımızı, ilaçlarımızı istiyoruz!”

07/05/2021 14:00