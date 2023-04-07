Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği Korosu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına konser verecek

Kıbrıs Türk Müzik Sanat Derneği Korosu’nun Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına vereceği konserde, “Şampiyon Melekler” için bestelenen ağıt ilk kez seslendirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre konser, 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de GAÜ Spectrum’da yer alacak. Ulus Yeşilada’nın şefliğini üstlendiği “Hayat bazen tatlıdır” konserinin giriş ücreti 100 TL olacak.

Konserde, 6 Şubat depreminde Adıyaman’da Isias Otel enkazında hayatını kaybedenler için bestelenen ağıt da ilk kez seslendirilecek.

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07/04/2023 10:16