Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği Yeni Yıl Yemeğinde Buluştu

Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği, 2024 yılını başarıyla geride bırakmanın mutluluğunu Lefkoşa’da bulunan Müze Restaurant’ta düzenlenen yeni yıl yemeğiyle kutladı.

Ünlü şef ve Türk Sanat Müziği ustası Ulus Yeşilada'nın yönetiminde gerçekleşen etkinlikte, dernek üyeleri ve birbirinden özel solistler bir araya geldi. Gece boyunca Türk Sanat Müziği eserleri seslendirilirken, katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Gecede bir konuşma yapan şef Ulus Yeşilada, 2024 yılında çok sayıda başarılı konser ve etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "2025 yılında da aynı enerjiyle yeni konserler ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu özel kadroyla daha da güzel işlere imza atacağız," dedi. Dernek üyelerinin dayanışma ve sanat aşkıyla dolu bu gecesi, katılımcılara yeni yıl için moral ve motivasyon sağladı.