Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği’nden Anlamlı Bağış

Kıbrıs Türk Müzik ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen “Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar” konserinin geliri, Lapta Yavuzlar Lisesi’ne bağışlandı.

Şef Ulus Yeşilada ve dernek yönetim kurulu üyeleri, konserden elde edilen geliri okul müdürü Fuat Tek ve okul yönetimine teslim etti.

Dernek yetkilileri, sanatı toplum yararına kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, eğitime destek olmanın en büyük sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

Lapta Yavuzlar Lisesi yönetimi ise bu anlamlı katkıdan dolayı derneğe teşekkür ederek, bağışın okulun ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirileceğini ifade etti.