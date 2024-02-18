Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği, salı günü eylem yapacak

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18/02/2024

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Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği, salı günü eylem yapacak

Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği, narenciye sektöründe iş yapan her kesimin iflasın eşiğinde olduğu gerekçesiyle, 20 Şubat Salı günü saat 10.00’da Güzelyurt Terminal Çemberi’nde eylem yapacağını duyurdu.

Birlik tarafından yapılan yazılı duyuruda, “Bu ülkeye üreterek tutunmaya çalışan her kesim iflasın eşiğindedir. Narenciye üretimini geleceği karanlıktır. Üreticiler, kesim ekipleri, kamyoncular, plastik kasa imalatçılar, paketleme fabrikaları ve ihracatçılar batma aşamasındadır. Yok oluyoruz… Üretime devam edebilmek için eyleme desteğinizi bekleriz” denildi.

 

18/02/2024 17:04
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TAGS: Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği, salı günü eylem yapacak
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