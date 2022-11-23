Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği’nden Öğretmenler Günü mesajı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin insanı hayata hazırlayan, bilgi ve kültür veren onları şekillendiren insan mimarları olduğunu belirtti.

Serdaroğlu mesajında, “KKTC’de bir Öğretmenler Günü daha kutluyoruz. Bugün Öğretmen olmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. Öğretmenler bir nesilde biriken görgü, terbiye ve bilgiyi diğer nesillere aktaran toplumun en önemli parçasıdır. İnsanların hayatla mücadelesini sağlayan refah ve haysiyete dayanan bir yüksek hayat tarzını mümkün kılan öğretmenlerdir. Öğretmenler insanı hayata hazırlayan, bilgi ve kültür veren onları şekillendiren insan mimarlarıdır” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasının temelinde eğitim olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “İstediğimiz kadar alt yapı yatırımları, turizm yatırımları, sanayi tesisleri, yollar, fabrikalar yapalım. Bu eserleri emanet edecek, bilgi ve tecrübede işletecek onları sahiplenecek inançlı nesilleri yetiştiremezsek bir sonuç elde etmemiz mümkün değildir. Eğitimi toplumun gelişmesinin dinamiği kılan asli unsur öğretmendir.” dedi.

- “Cumhuriyetimizi her alanda geliştiğini görmekten mutluluk duymaktayız”

Serdaroğlu, “Tüm yaşamı boyunca kendini büyük Türk ulusuna adamış olan eşsiz Önder Yüce Atatürk, yapmış olduğu devrimlerine harf devrimi de ekleyerek, yeni harflerin milletin bütün faaliyetlerine öğretilmesinde, başöğretmenlik görevini üslenmişti. 24 Kasım Ulu Önder Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür.” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Her geçen gün Cumhuriyetimizi her alanda geliştiğini görmekten mutluluk duymaktayız. Bu gelişmelerde toplumu meydana getiren fertleri şekillendirip bilgi ve kültür ile donatıp toplum hizmetine sunan Öğretmenlerimizin bu uğraşlarında, Devletin her konuda öğretmenlere yardımcı olması gerekmektedir.

24 Kasım Öğretmenler Günü Türk Öğretmelerinin şeref günü, ona olan saygıyı yenileme ve onun yüceliğini anma günüdür. Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.”

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23/11/2022 11:45