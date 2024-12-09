Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği engelli bireylerin ailelerine yönelik seminer düzenledi

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD), engelli istihdamı konusunda engelli bireylerin ailelerine yönelik seminer düzenledi.

KTOÖD’den verilen bilgiye göre, AB finansmanıyla KTOÖD tarafından yürütülen "Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi: İstihdamın Önündeki Engellerin Kaldırılması Yoluyla Engelli Bireylerin Haklarının Korunması Projesi" kapsamında yapılan seminer Girne Sosyal Yaşam Merkezi’nde yer aldı.

Seminerde sunum yapan Süreyya Ceylan Gürdal engelli bireylerin iş hayatına katılmalarının kişilere sağlayacağı psikososyal kazanımlar ve ailelerin engelli aile üyelerinin iş hayatında yer almalarını desteklemelerinin önemini vurguladı.