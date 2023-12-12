Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı

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12/12/2023

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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin 34. Olağan Genel Kurulu yapıldı


Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, 34. Olağan Genel kurulunu gerçekleştirdi.

Girne’de gerçekleştirilen Genel Kurul’da konuşmalar yapıldı, sıkıntılar gündeme taşındı.

Birlik Başkanı Dimağ Çağıner, yaptığı konuşmada sektörde yaşanan sıkıntıları anlattı, çözüm önerilerini ortaya koydu.

Sadece sektör için değil ülkenin sorunlarının çözümünde de rol almaya çalıştıklarını ifade eden Çağıner, ülke ekonomisini ayağa kaldıracak turizm için tüm kesimlere işbirliği çağrısı yaptı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ise, ekonomiyi kalkındıracak en önemli sektörün turizm olduğunu belirtti, turizmin siyasetten uzak ve sürdürülebilir bir şekilde dizayın edilmesi gerektiğini vurguladı.

12/12/2023 14:21
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TAGS: Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
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