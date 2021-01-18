Kıbrıs Türk Otomotiv Yetkili Temsilciler Derneği Kuruldu

Kıbrıs Türk Otomotiv Yetkili Temsilciler Derneği (KTOYTD) kuruldu. Derneğin Başkanlığına Mehmet Çangar getirildi.

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 11 otomotiv yetkili bayi ve distribütörlerin direktörleri tarafından kurulan KTOYTD, çağdaş trafik kurallarına uygun güvenli, insan ve çevre dostu araçların ithali, kayıtlanması ve denetimleri ile ilgili Avrupa Birliği regülasyonlarının Kuzey Kıbrıs’ta da uygulanabilir olmasını amaçlıyor.

Mehmet Çangar’ın başkan olduğu derneğin yönetim kurulu Şaban Emre, Ayer Yarkıner, Esra Ercantan Yetkili, Tutku Kombos Muharremoğlu , Aysel Ürel Şahoğluları ve Özden Mehmed’den oluşuyor.

Bu habere tepkiniz:



18/01/2021 13:25