Kıbrıs Türk Özel Radyolar Birliği Derneği’nden YYK’ya ziyaret

Yeni kurulan Kıbrıs Türk Özel Radyolar Birliği Derneği, ilk ziyaretini Yayın Yüksek Kurulu’na gerçekleştirerek, hedeflerini YYK Başkanı Feyzi Hansel ve üyelerle paylaştı. İki kurum, sektöre katkı sağlamak amacıyla işbirliği yapma kararı aldı.

KKTC’deki özel radyoların ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir oluşum olan Kıbrıs Türk Özel Radyolar Birliği Derneği, ilk resmi ziyaretini YayınYüksek Kurulu (YYK)’na gerçekleştirdi. Tolga Ferhat Çelebi Başkanlığındaki heyet, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Saban ve Hüseyin Gürlek ile bir araya geldi. Görüşmede ayrıca, dernekte görev üstlenen Genel Sekreter Yüce Rifat Ertanın, Basın ve Örgütlenme Sekreteri Ali Dervişoğlu ve Mali Sekreter İpek Akın yer aldı.

YYK binasında yer alan görüşmede konuşan Dernek Başkanı Tolga Ferhat Çelebi, derneğin, Kıbrıs Türk yayıncılık sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı ve tüm özel radyoları kapsayan bir dayanışma ağı oluşturmayı hedeflediğini kaydederek, bu çerçevede, YYK ile düzenli olarak bir araya gelip sektörel iletişim ve koordinasyonu artırmayı planladıklarını ifade etti.

Tolga Ferhat Çelebi, konuşmasında, medya sektörünün güncel sorunları, dijitalleşmenin sektöre etkileri ve yayıncılık standartlarının geliştirilmesi üzerinde de durdu.

YYK Başkanı Feyzi Hansel de bu yeni oluşumdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkan ve üyeleri kutladı. YYK’nın, Kıbrıs Türk Özel Radyolar Birliği Derneği ile işbirliği planları olduğunu ifade ederek, bu çalışmanın detaylarını belirlemek amacıyla yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.