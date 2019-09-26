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Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden Bir Heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti.

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26/09/2019

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Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden Bir Heyet Sağlık Bakanı Pilli’yi Ziyaret Etti

Bakanlık açıklamasına göre, ziyarette Bakan Pilli’ye derneğin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verildi, kendisinden neler beklendiği aktarıldı.

Dernek Başkanı Dağhan Aylanç, ziyarette yaptığı konuşmada,  tek çağrı sistemi, 112 Acil Yasası ve ambulanslar konusunda fikir alış verişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli de,  ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

26/09/2019 16:58

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TAGS: Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği, ali pilli, ziyaret, haber kıbrıs
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