Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanlığı’na Ayşe Sayılı Erenel seçildi

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21/06/2021

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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanlığı’na Ayşe Sayılı Erenel seçildi

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’nun 9. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi; 2 yıl süreyle görev yapacak yetkili organların da belirlendiği genel kurulda Ayşe Sayılı Erenel Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanlığı’na seçildi.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Haziran Cumartesi günü Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurulda Yönetim Kurulu ve diğer yetkili kurulların seçimi de yapıldı. Yönetim Kurulu ve diğer yetkili kurullarda görev alanlar şöyle: “Asbaşkan Figen Gülen İnce, Sekreter Ceyhun Dalkan, Mali Sekreter Hakan Tekgüç, Faal Üye Erdem Beyoğlu, Yedek Üyeler Bircan Kavaz ve Zeynep Cerit”. Denetleme Kurulu’na Cemal Mert, Gülten Erçal ve Kamuran Arıkbuka; Onur Kurulu’na Gülsen Bozkurt, Hülya Madi, Şengül Yücel; Disiplin Kurulu’na ise Cemal Mert, Gülten Erçal ve Gülsen Bozkurt seçildi.

21/06/2021 11:24
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TAGS: Ayşe Sayılı Erenel
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