Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocuklar için kaliteli ve sürekli eğitim temenni etti

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Dünya Çocuk Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajda, bu yıl Dünya Çocuk Günü’nün okulsuz bir ortamda buruk bir şekilde kutlandığı vurgulanarak, tüm çocuk ve gençlerin barış içinde, kaliteli ve sürekli eğitim alabilecekleri olanakların olduğu dünyada yaşamaları temennisinde bulunuldu.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu mesajında, çocuklar yarının büyükleri, geleceğin yöneticisi ve güvencesi olduğu belirtilerek, tüm dünyada barış içinde yaşanmasında çocukların önemine vurgu yapıldı.

Mesajda, “Hepimizin bildiği üzere bu yıl çocuklarla ilgili pek çok özel günde olduğu gibi Dünya Çocuk Günü de okulsuz bir ortamda buruk bir şekilde kutlanmakta. Tüm çocukların ve gençlerin barış içinde, kaliteli ve sürekli eğitim alabilecekleri olanakların olduğu, fırsat eşitliğine dayalı, şiddet ve istismar görmedikleri bir dünyada yaşamaları biz çocuk hekimlerinin en büyük temennisidir. Çocuklarımıza sağlıkla doğup, büyüyüp, çocukluklarını dolu dolu yaşayıp üretken olabilecekleri bir gelecek diliyoruz” denildi.

Çocuk hekimlerinin çocuklara hizmet veren tüm sektörler ile işbirliği içinde çalışmayı hedeflediğinin belirtildiği açıklamada, tüm çocukların Dünya Çocuk Günü kutlandı.

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01/06/2021 19:47