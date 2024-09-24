Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu'ndan okul sağlığı sempozyumu

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocukların okul ortamında sağlıklı gelişimini desteklemek ve bu konuda farkındalık oluşturmak için okul sağlığı sempozyumu düzenliyor.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre etkinlik, yarın 09:00-16:00 saatleri arasında Lefkoşa’daki Golden Tulip Otel'de yapılacak.

Sempozyumda, eğitimciler, sağlık profesyonelleri ve akademisyenler, çocuk sağlığının okul ortamında korunması ve geliştirilmesi için yapılması gerekenleri ele alacak. Çeşitli oturumlarda, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlıklarının korunmasına yönelik önemli konular tartışılacak.

Sempozyumun öne çıkan başlıkları arasında "okul ve alerjik hastalıklar", "çocuklarda obezite - beslenme dostu okul", "okul ve bulaşıcı hastalıklar", "dijital dünyada çocuklarımızın güvenliği", "akran zorbalığı" ve "oyun bağımlılığı" konular var.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanı Dr. Ayşe Sayılı Erenel, yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın günlük yaşamlarının büyük bir kısmını geçirdikleri okullarda beden ve ruh sağlıklarının korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasına sempozyumumuzun ışık tutmasını hedefliyoruz” dedi.