Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği'nden Sert Tepki: Polis Memuruna Yapılan Saldırı Kabul Edilemez

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği, 20 Şubat 2024 tarihinde Girne'de yaşanan ve bir polis memurunun aracın kasten sürülerek yaralanmasına sebep olan olayı sert bir dille kınadı.

Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin bir trafik denetimi sırasında yaşanan bu vahim olayın, kabul edilemez olduğu belirtildi. Dernek adına yapılan açıklamada, ehliyetsiz bir sürücünün trafik kontrolünden ve alacağı cezadan kaçmak amacıyla, görevli polis memuruna kasten aracını sürerek çarpıp yaralanmasına sebep olması "kendini bilmez ve yasa tanımaz" bir davranış olarak nitelendirildi.

Olayda ciddi şekilde yaralanan polis mensubuna acil şifalar dileyen dernek, meslektaşlarına yapılan bu saldırının hukuk önünde hesaplaşılacağını belirtti. Polis mensuplarının, halkın huzur ve güvenliği için her türlü olumsuzluğa rağmen görevlerini canla başla yerine getirdiğine vurgu yapılarak, bu tür saldırıların mesleki onur ve haysiyeti ayaklar altına almasına izin vermeyecekleri ifade edildi.

Dernek, saldırganın yargı sürecinin yakından takip edileceğini ve adaletin sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Ayrıca, polise yönelik her türlü saldırının devlete yapılmış bir saldırı olduğu ve bu tür eylemlerin yasal yaptırımlarla karşılanacağı vurgulandı.

Kıbrıs Türk Polis Mensupları Derneği açıklamasında, polise kalkan elin devlete kalkmış bir el olduğu ve adaletin en güzel cevabının KKTC Hukuk Devleti'nin teminatı olan yüce mahkemeler tarafından verileceğine olan inançlarını da dile getirdi.