Kıbrıs Türk Postaları 56 Yaşında

Kıbrıs Türk Postaları, kuruluşunun 56’ncı yılını kutluyor.

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02/01/2020
HK

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Kıbrıs Türk Postaları 56 Yaşında

Kıbrıs Türk Postaları, kuruluşunun 56’ncı yılını kutluyor. Yıl dönümü nedeniyle Pazartesi posta merkezlerinde gönderilere özel tarih damgası vurulacak.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Ocak Pazartesi Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta merkezlerinde giden posta gönderilerinde pulun üzerine; gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne "Kıbrıs Türk Postalarının 56.Yılı " özel tarih damgasının tatbik edileceği kaydedildi.

02/01/2020 12:09
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TAGS: Kıbrıs Türk Postaları, haber, kıbrıs
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