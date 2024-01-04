Kıbrıs Türk Postalarının 60.yılı nedeniyle yarın posta merkezlerinde özel tarih damgası uygulanacak

Kıbrıs Türk Postalarının 60.yılı nedeniyle yarın giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne özel tarih damgası uygulanacağı duyuruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Postalarının 60.yılı olan 6 Ocak’ın hafta sonu olması nedeniyle yarın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde, giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne, “Kıbrıs Türk Postalarının 60. Yılı” özel tarih damgası uygulanacağı kaydedildi.