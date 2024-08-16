Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’nün düzeltilmesini istedi

Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle sınav başarısı değil de mezuniyet yılına göre sıralama yapılmasını eleştirdi; bunun karmaşa ve adaletsizliğe yol açtığını kaydetti. Dernek tüzüğün düzeltilmesini ve başarı puanına göre sıralamayı sağlayacak yeni bir sınavın yapılması ile adaletin sağlanması çağrısında da bulundu.

Yazılı açıklamasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) tarafından yapılan ve Mart 2024’te Resmi Gazete ’de yayınlanan Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü’nün karmaşaya ve mağduriyete neden olduğunu kaydetti; değişiklikle sıralama sınavı sonucunda adayların mezuniyet yılının esas alındığını belirtti.

Alan bilgisini ölçmeyi hedefleyen bir sınav sonucunda alınan puanların gözetilmeden mezuniyet yılına göre sıralama yapılmasının, sınavda daha başarılı olan kişilerin alt sıralara düşmesine neden olduğunu belirten Dernek, “Bu uygulama sonucunda herhangi bir atamanın yapılması adalet duygusunu sarsacaktır. Öte yandan bu hatalı uygulamanın telafisi konusunda atılacak her türlü adımın tüm meslektaşlarımız için farklı düzeylerde mağduriyet yaratacağının bilincindeyiz” dedi.

Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, MEB ve KHK'ya bu kadro için atama yapılmadan tüzükteki ilgili maddenin düzeltilmesi ve 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlamadan başarı puanına göre sıralamayı sağlayacak yeni bir sınavın yapılması ile adaletin sağlanması çağrısı yaptı.