Kıbrıs Türk Sanayi Odası 32. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) 32. Olağan Genel Kurulunu bugün saat 10.00’da oda konferans salonunda yaptı. Genel Kurul yeni oda tüzüğünü oy birliğiyle onayladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Basın ve İletişim Sorumlusu Hüseyin Ezgin’in açıklamasıan göre, açılış ve saygı duruşunun ardından eski Başkan Ali Çıralı başkanlığında Genel Kurul Divanı oluşturuldu. Başkan Candan Avunduk genel kurula hitaben bir konuşma yaptı.

Başkan Candan Avunduk, içerisinde bulunduğumuz coğrafyadaki siyasi istikrarsızlıkların önemli oranda arttığını, başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde yaşanan ekonomik sorunların etkilerini yoğun olarak hissettiğimiz zorlu bir dönemden geçmekte olduğumuzu vurgulayarak, “Son dönemlerde Türk Lirasında yaşanan değer kayıpları, ülkemiz ekonomisi ve bilhassa üretim sektörleri üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Sanayi Odası olarak, bu zorlu dönem içerisinde borçların tek elden düşük faizle yapılandırılması(TC’deki İstanbul Yaklaşımı), faiz destekli programlara daha fazla kaynak ayırılması, döviz borçların yapılandırılması ve TC’den hammadde ithalatında TL kullanımı gibi önlemlerin hayata geçirilmesi konularında ısrarcıyız” dedi.

Başkan Candan Avunduk, geçtiğimiz sene Mayıs ayında seçilen yönetim kurulunun bir yıl içerisinde iki farklı hükümetle çalışmakla kalmadığını, ülkede biri genel seçimden diğeri Haziran ayında gerçekleşecek olan yerel seçimlerden dolayı iki kez seçim yasaklarına denk geldiğinden yakındı.

Başkan Avunduk, “Ülkemiz içerisinde adeta alışık olduğumuz bu siyasi istikrarsızlıklara, seçimlere rağmen Sanayi Odası, üyelerinden aldığı güçlü destekle hükümetin kurulmasından sonra Cumhuriyet Meclisi’ne kendi yasasının oybirliğiyle onaylanmasını sağlamıştır. 2013 yılında Odamız Genel Kurul’unda alınan karar doğrultusunda, Oda yasamızın değiştirilmesi yönünde yapılan çalışmaların 5 yıl sonra hayata geçmesinde emeği ve katkısı olan eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine, Ekonomi ve Enerji Bakanımız Sn. Özdil Nami başta olmak üzere hükümete ve tüm siyasi parti milletvekillerine teşekkür ederiz. Genel Kurul seçimlerimizin daha demokratik yapılmasını sağlayacak Oda yasamızın tüm sanayicilere hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Odanın girişimleri doğrultusunda, Kıbrıs Türk sanayisinin geleceğini ve gelişimini yakından ilgilendiren, büyük sanayi yatırımlarına imkan sağlayacak yeni bir OSB yapılmasının planlandığına değinen Başkan Avunduk, “Yıldırım köyü yakınlarında belirlenen bu alanın, Ekonomi ve Enerji Bakanlığımız tarafından TC’deki ilgili makamlarla işbirliği içerisinde OSB ilan edilip, altyapısının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Oda olarak bu süreci çok yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Avunduk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanayi Odası Yönetim Kurulu değişikliklerini bir bayrak yarışı olarak değerlendirmekteyiz. Geçtiğimiz Mayıs ayında devraldığımız Sanayi Odamızın devam eden hellim, zivaniya ve harnup pekmezi belgelendirmelerini yapan Belgelendirme Birimimizin, ikinci TÜRK-AK denetimleri başarıyla tamamlanarak, akreditasyonumuzun devamlılığı sağlanmıştır.

Bununla birlikte geçtiğimiz dönem başlatılan Kalibrasyon Laboratuvarımızın TÜRK-AK tarafından akreditasyonu bu dönem içerisinde sağlanmıştır. Kalibrasyon laboratuvarımızın kapasitesini geliştirmek için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın TC kaynaklı kısmı hibe programından destek almak için başvuru yapılmış ve hak kazanılmıştır. Bu süreçlerin hayata geçirilmesinde ve süreçlerin daha ileri götürülmesine katkı sağlayan eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine de huzurlarınızda tekrar teşekkür ederiz.

Sanayi Odası olarak, maliyetlerin düşmesi, daha fazla yenilenebilir enerji yatırımlarına imkan vermesi ve enerjide arz güvenliği sağlanması için TC-KKTC arasında çift yönlü çalışacak deniz altı elektrik kablo projesini desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.”

Sözlerime son verirken, KKTC’de her türlü zorluğa rağmen, usanmadan, yorulmadan, üretim aşkıyla bu topraklarda kök salmış sanayicilerimizi huzurlarınızda tekrar selamlıyorum.

Sanayici olmak herkese nasip olmaz. Kendi ayakları üzerinde durmak gibi büyük hayalleri olanlar, hiç yorulmadan çalışmalıdır ve üretmelidir.”

Toplantıya katılan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de genel kurula hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Turgay Deniz, sanayi ile ticaret odalarının bir birinden ayrı tutulamayacağını belirterek, “Bizler etle tırnak gibiyiz” dedi.

Yaşanan döviz krizine de değinen Turgay Deniz, “Ekonomik çarkın dönmesi için hane halkının döviz krizi konusunda korunması gerekiyor” diye konuştu.

Başkan Deniz, bazı çevrelerin iki odayı her zaman karşı karşıya getirmeye çalıştıklarına işaret ederek, “Bizler bu ayrıştırmaya karşı çıkacağız. Ne sanayi ne de ticaret yalnız başına olur. İkisi etle tırnak gibidir. Biri olmadan diğeri olmaz. Bu ayrıştırmaya izin vermeyeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası eski Başkanı Güney Çerkez ise genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, ülkemizin içinde bulunduğu bu şartlarında çalışan iş insanlarının birer cesur yürek olduğuna dikkat çekti.

Eski Başkan Günay Çerkez, “Kuzey Kıbrıs’ta iş insanı olmak zordur. Hele sanayici olmak daha da zordur. Bizleri sürekli gelişmiş ülkelerle kıyaslıyorlar. Ancak biz o ülkelere hiç benzemiyoruz. Biz kamu odaklı hareket eden, özel sektörle pek ilgilenmeyen, sorunları önemsenmeyen bir yapıda ayakta duruyoruz” diye konuştu.

Çerkez, bu şartlarda başka ülkelerdeki iş insanlarının ayakta duramayacağını ifade ederek, “Bizler kaygan zeminde ayakta durmayı bırakın koşmaya çabalıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından ara verilmeksizin devam edilen genel kurulda onaylamalara geçildi. Faaliyet raporu ve mali rapor genel kurulun bilgisine getirilerek onaylandı.

Daha sonra KTSO Tüzüğü’nün Meclisten geçen KTSO yasasına uyarlanması yapılarak yeni tüzük oy birliğiyle onaylandı.