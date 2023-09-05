Kıbrıs Türk Sanayi Odası “İstanbul Gıda Fuarı”na katılıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, “Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul”a katılıyor.

Odadan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 11 firma ve kurumla temsil edileceği fuar yarın başlıyor.

Sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkanı sağlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 6-9 Eylül tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

30’u aşkın ülkeden, bin 500’e yakın yerli ve yabancı katılımcının yer alacağı fuarda, Kıbrıs Türk Sanayi Odası da standı ve KKTC devlet standının yanı sıra KKTC’den 9 gıda firması da ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, bu yıl tüm fuarlara güçlü bir şekilde katılım sağlandığını belirterek, “Üreticilerimiz ve ürünlerimiz eğer destek sağlanırsa dünya yolculuğuna başlamaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti markasını dünya ile kucaklaştırmaya hazırdır” ifadelerine yer verdi.