Kıbrıs Türk Sanayi Odası yeni Başkanı Ali Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) 22 Mayıs’ta yaptığı 35. Olağan Genel Kurul sonucunda seçilen oda Yönetim Kurulu üyeleri, bugün (24 Mayıs) yaptığı ilk toplantıda oy birliğiyle Ali Kamacıoğlu’nu Oda Başkanı olarak seçti.

Oda yönetimi ve görev dağılımı şöyle oluştu:

“Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kamacıoğlu, Yönetim Kurulu Asbaşkanları Mustafa Ersözlü ve Mehmet Çıldır, Yönetim Kurulu Saymanı Sercan Görgüner Bahçeci, Yönetim Kurulu Sekreteri Sıla Eziç. Asil üyeler; Ergün Oza, Mustafa Betmezoğlu, Halil Onalt, Hüseyin Ruso, Abdullah Emirzadeoğluları, Hüseyin Ciddi. Yedek üyeler; Hasan Kaymakam ve Atilla Bulancak.”

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24/05/2021 17:20