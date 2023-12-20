Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan TAK’a ziyaret

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

12 – 18 Aralık Yerli Ürünler Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen ziyarette KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci ile üyelerden Fatih Karayel, Tuygun Töre, Metin Oral TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile görüştü.

KTSO Asbaşkanı Sercan Görgüner Bahçeci, Yerli Ürünler Haftası etkinlikleri çerçevesinde TAK’a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, amaçlarının yerli ürünlerle ilgili farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. Sercan Görgüner Bahçeci, farkındalık yaratma sürecinde TAK’a ve basına büyük görevler düştüğünü kaydetti.

Yerli üretimin öneminin ve ne kadar hayati olduğunun pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldığını kaydeden Bahçeci, tüketicilerin bu anlamda bilinçli hareket etmesi gerektiğini ve devletin de yerli üretimi desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Yerli üretimin son derece kaliteli olduğunu ve ithal ürünlerle rekabet edebildiğini aktaran Bahçeci, “yerli üretim, ülkenin bağımsızlığına eştir, üretmeyen toplumlar yokolur” dedi.

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da Sanayi Odası üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve TAK olarak her zaman yerli üretimin desteklenmesi, bu amaçla farkındalık oluşturulması için ellerinden gelen katkıyı koymaya devam edeceklerini belirtti.