Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na ziyaret

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet dün 22.02.2024 tarihinde Turizm ve Çevre Bakanı Sn. Fikri Ataoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Sanayi Odası Başkanı Sn. Kamacıoğlu Orta Ölçekli Sanayicilerin de kalkınma bankasından destek kredisi alması hususunda görüş alışverişi yapıldı.

Fikri Ataoğlu, Sanayicilere tam teşekkülü destek verilmesinin mümkün olmadığını ancak Kalkınma Bankası’nın bütçesine göre bu dönemde KTSO üyelerine yönelik sanayicilere özel faiz destekli kredi verebilmek için bir hazırlık yapmakta olduklarını belirterek bu kredi ile yerli üreticilerin üretimlerini teşvik ederek gerek maliyet gerekse rekabet edebilir durumda olmalarına bir ivme katma niyetinde olduklarını belirtti. Kredi paketi ile ilgili detayların ise önümüzdeki hafta içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’da Kıbrıs Türk Sanayicilerinin üretmek ve rekabet etmek istediklerini devlet desteklerinin yerli üreticiler için çok önemli bir politika aracı olduğunu belirterek sanayiciler adına çok mutlu olduğunu ifade etti.