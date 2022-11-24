Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’nin başkanlığına Sermet Benli getirildi.

Kıbrıs Türk Sigorta Acenteleri Birliği Derneği’nin olağan genel kurulu Gönyeli Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Derneğin yeni yönetimi şu şekilde belirlendi; “Asbaşkan Artunç Gürkut, Genel Sekreter Aydın İnce, Sayman Ayşe Kaya ve faal üyeler Aşkan Efe, Oğuz Akançay ve Çağdaş Uçaner”

Yeni yönetimden yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki tüm sigorta acentelerini bir araya getirip sektör için güçlü ve dinamik bir yapı oluşturarak, ülke ekonomisinde büyük pay sahibi olan sigorta acentelerinin, sektör içerisinde yaşanan sıkıntılarına çözümler bularak, sektör yararına yapılacak yeni projelerle yol alınacağı bildirildi.

Dernek yönetimi henüz üye olmayan sigorta acentelerine çağrıda bulunarak, derneğe kayıt yaptırmalarının sektörün birlik ve beraberliği açısından çok büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti.

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24/11/2022 14:13