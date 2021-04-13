Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği'nden Kınama

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği, Bir Zamanlar Kıbrıs Dizisi ekibinin karantina uygulamasından muaf tutulmasını kınadı.

Dernek Başkanı Müge Günay, yaptığı yazılı açıklamada, “Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizi ekibinin/oyuncularının sadece PCR Negatif sonucu ile adaya giriş yapmasını kınıyoruz. Karantina şartları yok sayılarak dizi ekibinin/oyuncularının pandemiden muaf olmasını kınıyoruz” dedi.

Açıklamada, “Ülkede salgının kontrolden çıktığı bu dönemde, aylardır kısıtlamalardan dolayı hem ekonomik hem psikolojik hem manevi mağduriyet yaşayan toplumun durumu göz ardı edilerek ve karantina şartları yok sayılarak dizi ekibinin/oyuncularının pandemiden muaf olmasını kınıyoruz” denildi.

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13/04/2021 11:37