Kıbrıs Türk Siyasi Tarihine Işık Tutacak 'Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu' Kitabı tanıtılıyor

Kıbrıs Türk siyasi tarihinde iz bırakan önemli figürlerden biri olan Ertuğrul Hasipoğlu'nun anıları, Gazeteci Deniz Gürgöze'nin özenle kaleme aldığı "Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu" kitabıyla okurlarla buluşuyor.

Eser, Hasipoğlu'nun siyasi kariyerine ve toplumsal izlerine dair eşsiz bir bakış sunarken, kitabın tanıtım etkinliği önemli bir sosyal sorumluluk hareketine de destek olacak.

Eserin editörlüğünü Eralp Adanır ve Bülent Fevzioğlu üstlenirken, Deniz Gürgöze'nin yanı sıra Ertuğrul Hasipoğlu'nun oğlu Oğuzhan Hasipoğlu da kitabın derlenmesinde önemli bir rol oynadı. "Anılarıyla Ertuğrul Hasipoğlu", Kıbrıs Türk siyasi tarihine yıllarını adamış bir liderin gözünden o döneme ışık tutuyor.

Mesarya Ajans'ın yayıncılığını üstlendiği bu değerli eserin tanıtımı, 19 Ocak Cuma günü saat 17:00'de Lefkoşa Merit Otel'de gerçekleşecek. İkinci tanıtım etkinliği ise 20 Ocak Cumartesi günü saat 12:00'de Gazimağusa Bandabuliya'da düzenlenecektir.

Tanıtım etkinliğinde yapılacak olan kitap satışlarından elde edilecek gelir, Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği'ne bağışlanacaktır. Bu anlamlı katkı, kitap severlerin ve toplumun ortak sorumluluğu altında hayata geçirilecek.