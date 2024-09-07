Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası'nı Yenicami kazandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası'nı Miracle Değirmenlik’i 3-0 mağlup eden Yenicami kazandı.

Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıdaki üstünlüğünü skora yansıtan Yenicami yabancı futbolcurıyla üç gol buldu. İstediği oyun temposunu maç boyunca yansıtamayan Miracle Değirmenlik, siyah beyazlıların süratli futbolcularına karşı pozisyonlar verdi.

Yeni yabancı futbolcularından David'in 18. ve 34.dakikalarda, Sylla'nın da 45+4. dakikadaki goleriyle ilk yarı üç farkı yakalayan Yenicami ikinci yarıda skoru korumayı başardı. M.Değirmenlik yapılan değişikliklere rağmen arzuladığı pozisyon zenginliğini bulamadı ve Yemicami ilk yarıda bulduğu üç golle kupaya uzandı.

Yenicami takımında Remzi ile yardımcı antrenör Hüseyin Dorak, Değirmenlik’te ise Şükrü kırmızı kart gördü.

Spor yazarlarının oylarıyla Yenicami'den Nfanly Sylla maçın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Takımlara ve hakemlere plaket ve madalyaları takdim edilirken Yenicami'ye de kupasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.

37. KTSYD Kupası mücadelesini Tufan Çerçioğlu yönetirken,

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Spor Bakanlığı KKTC Spor Koordinatörü Mithat Tekçam, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ve KTSYD başkanı Necati Özsoy maçı izleyenler arasında yer aldı.