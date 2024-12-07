Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nden Mağusa Türk Gücü Taraftarlarına Sert Tepki

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Süper Lig’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 6 Aralık 2024’te oynanan Çetinkaya-Mağusa Türk Gücü maçında yaşanan olayları "futbolumuzun utanç gecesi" olarak nitelendirerek kınama açıklaması yaptı.

Açıklamada, Mağusa Türk Gücü taraftarlarının maç boyunca hem futbolculara hem de spor yazarı Ogün Genç Kaçmaz’a yönelik küfürlü saldırılarda bulunduğu belirtildi. Dernek, Kaçmaz’a yönelik yapılan dakikalarca süren hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını talep etti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Süper Lig’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda dün akşam (6.12.2024) oynanan Çetinkaya-Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında yaşananlar, futbolumuzun utanç gecesi olarak kayıtlara geçmiştir. Karşılaşmanın başından itibaren Mağusa Türk Gücü taraftarlarının gerek saha içinde mücadele eden futbolculara, gerekse görevlerini ifa etmeye çalışan spor yazarlarına karşı yaptığı küfürler ve kavgaya varan saldırganlıkları kabul edebileceğimiz şeyler değildir. Özellikle Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanlığı görevinde de bulunmuş ve tek gailesi görevini en iyi şekilde yapmak olan meslektaşlarımızdan Ogün Genç Kaçmaz’a yönelik dakikalarca süren küfürler savuran Mağusa Türk Gücü taraftarlarını kınarken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun ilgili kurulları tarafından gerekli cezai müeyyideyi en ağır şekilde uygulamasını da talep ediyoruz. Sporun dostluk, kardeşlik ve fair play çerçevesinde bir yarış olduğunun bilinciyle, sporun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya, ifade ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya, görevleri başındaki polis güçlerine saygılı davranmaya davet ederken, Mağusa Türk Gücü Kulübü’nden bir özür ve sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunan taraftarlarını kontrol altında tutacak adımlar atıncaya kadar, spor yazarı meslektaşlarımızın Mağusa Türk Gücü karşılaşmalarını takip etmelerinden endişe duyuyoruz. Spor yazarlarının yalnız olmadığını bir kez daha hatırlatır, hukuki mücadele de dahil, tüm meslektaşlarımızın haklarını sonuna kadar arayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."